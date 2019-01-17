魚缸通：散戶炒騰訊賺餐茶

周四恒指升幅唔算大，但股王騰訊控股(00700)氣勢如虹，升約2%，吸引唔少散戶追入。致富證券大埔分行經理Gordon話，騰訊旗下新手遊《權力的遊戲：凜冬將至》開啟首測，加上估計旗下遊戲將會正式攞到內地中宣部的遊戲版號，所以股友們入住貨先。



早前就有散戶於310港元追入，320元沽出，平均每手賺千元，都算幾和味。之後會繼續捕住股王，啱價就買，博佢再升一浸。



另外，又有散戶追入手機設備股舜宇光學科技(02382)，因為近日弱勢，估計遲啲會升番。但佢就話，由於農曆新年將至，市場投資氣氛都唔算太強，有胡就食，賺小小就沽貨。



投資部署方面，佢建議由於加息步伐減慢，加上市場上未有太大負面因素，因此相信恒指回升機會大。但中美停戰90日限期將至，建議近日睇定啲，等市場有新消息再入市。



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