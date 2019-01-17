港股格局：郭家耀料恒指27200有阻力

資深股評人郭家耀表示，受到投資者憧憬加息周期見頂，以及內地積極推出刺激經濟措施，股市近期錄得不錯升幅，恒指更逼近11月底頂部位置，短期出現反覆亦正常。惟後市能否突破，相信還看中美貿易談判進展，以及內地會否繼續推出剌激經濟措施，料恒指短期阻力位為27,200點水平。



高盛及美國銀行季績理想，相信未能帶動滙豐控股(00005)及渣打集團(02888)等國際銀行股，事關它們普遍以商業銀行業務為主。另外，加息周期見頂，不利銀行爭取更多利息收入，而且經濟前景不明朗，亦對資產質素有影響，現階段宜以觀望為主。



5G概念股方面，他預期美國為針對內地5G發展，晶片會有嚴格出口限制，相信影響手機製造商推出足夠數量智能手機，亦影響內地大舉推動5G的發展，對設備需求或會有影響，而近期相關股份已累積不少升幅，投資者宜留意回調風險。



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