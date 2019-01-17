今秋「追楓」或很貴！頂尖日本經濟學家預計日圓或見80

原日本央行首席經濟學家、一直批評當前刺激政策的早川英男預計，日本經濟可能最快今年秋季陷入衰退；而如果陷入衰退，日圓兌美元可能升至80這一逾6年最高水平，但不會升至70領域。



以圓匯80水平計，折合每百日圓兌港元將升穿「10算」，至10.25港元。



他認為，日本央行將無力阻止日圓升值，不過可能通過引入負貸款利率來放緩日圓升值步伐，這是央行所剩不多的政策選擇之一。



前日本央行理事門間一夫上周表示，預計日圓在未來數月觸及100，央行幾乎束手無策。



兩人的預測較市場激進。分析師對2019年底的日圓匯率預測中值為108，並預計到2020年末升至105。



全球經濟增長放緩以及聯儲局可能暫停等形勢下，最近日圓處強勢。市場持續憂慮強日圓削減日本出口商利潤，不利日本經濟持續復甦。



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