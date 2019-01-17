【即市分析】人行放水　何解內銀升唔起？

中美貿易戰持續影響內地實體經濟，去年12月貿易順差收窄，逼使阿爺近期頻頻放水撐經濟，人行繼周三(16日)於公開市場合共進行5,700億元人民幣逆回購操作後，今日(周四)再於公開市場合共進行4,000億元人民幣，間接放水救市，但作為百業之母的內銀股股價卻升唔起，何解呢？(銀行板塊追蹤：https://bit.ly/2A8B3IR )



從基本面分析，即使當局有心放水救市，但資金都未必一定要押注落內銀股身上，主因有幾個。首先，今轉放水原因係經濟底子實在太差，加上春節資金鏈緊張期臨近，中央為免股市及經濟硬著陸而放水，但實際上經濟基本面亦唔會因而好起來，試問企業前景唔好，內銀又點會受惠。



其次，受累中美貿易戰打擊，內地經濟轉差下一眾小微企業經營環境困難，中央硬要內銀增加放貸予相關企業，最終結果只會係令到貸款質素轉差，壞帳風險增加，對內銀隨時弊多於利。



再者，雖然人行放水加上人仔匯價趨穩，內銀放貸資金成本低，但另一方面卻因經濟前景及政策壓力而無法增加貸款利率，淨息差變相難以擴闊。



簡單而言，即係話就算人行放水，但對內銀放貸收入唔會有幾多益處，反而要面對貸款質素轉差的負面影響，咁試問內銀又點會升得起升？



策略上，港股早前彈過一輪，但內銀股整體表現其實「好一般」，建議已持貨者可逢高減磅，至於未持貨者則不宜沾手。

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