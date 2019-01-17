傳德國財長周五在北京簽約　再籲中國加入巴黎俱樂部

外電就一份德國政府文件報道，德國財長Olaf Scholz將於周五在北京出席簽署兩項協議，就深化兩國金融領域合作，分與中國銀保監會及中國證監會簽約；Scholz並將呼籲中國同意與「巴黎俱樂部」加強數據交換，以提高債務透明度。



西方國家一再表明希望中國加入該機構。究竟何為巴黎俱樂部？西方為什麼一而再地希望中國加入其中呢？



根據公開資料，巴黎俱樂部為成立於1956年的國際性非正式組織，現時由全球最富裕22個國家組成，大部分來自西方國家，專門為負債國和債權國提供債務安排，被稱作「富人俱樂部」。



據官綱，截止2016年，該機構已先後對90個債務國達成433項協議，涉及債務金額5,830億美元。2004年，該機構註銷過伊拉克債務；也為該年海嘯中的死傷者提供協助。



由於2008年全球金融危機衝擊巨大，造成「地主家也沒有餘糧」窘境；以金磚國家為代表的新興市場則快速增長，成為新興債權國，巴黎俱樂部也不斷尋求與這些國家合作。現在，該機構特設參與國已擴展到12個，包括中國、南非等。多年來，中國一直在常態性參與巴黎俱樂部，但對是否加入該組織持保留態度。



2016年G20期間，美國和法國多次向中國拋出橄欖枝，邀請中國加入該組織。



有觀點認為，巴黎俱樂部為擴大國際影響力開始積極吸納新興國家，而​​中國通過融入這一機制將強化在全球經濟治理中的作用和對外部官方債權的風險管理。但也要注意到，由於其成員以西方國家為主，很多決定一定出於西方自身的利益出發，中國如果加入該機制，則必須提防這一點。



－－－－－－





《骰寶坊》誠邀各地【賭王】【賭后】挑戰神人境界，每日更有百萬籌碼等你領取！立即免費下載，體驗《骰寶坊》最真實、刺激的多人在線骰寶遊戲！遊戲下載：

https://goo.gl/i2t1yj





東網Money18「貼市貼士」功能，助你掌握投資先機

http://bit.ly/2sLtGDm





