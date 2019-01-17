港股格局：耀才證券許繹彬料恒指更上一層樓

港股轉升，似有企穩的勢頭。耀才證券執行董事兼行政總裁許繹彬表示，港股近期顯現小陽春，繼上周連升五日後，周四恒指暫時轉跌為升，或可延續三連升勢頭，相信在3月1日前中美貿易戰談判「死期」前不起波瀾的話，港股仍可望處於蜜月期內，人民銀行在春節前將繼續放水，恒指勢再上一層樓。



惟內地鬆銀根不足以抗衡環球多項負面因素衝擊，美國繼續狙擊華為事件；特朗普現時內患交困，華府停擺已進入26日，創有史以來最長的紀錄，停擺紛爭曠日持久，迄今衍生的成本已高過築造圍牆的開支。英國脫歐面對難產的困局，首相文翠珊雖暫時避過下台危機，但政局仍暗湧處處。



美企本周進入業績公布期，高盛、美銀、摩通等大行打頭陣，業績均勝預期，惟早前公布的航空股季績表現則遜預期，去年聖誕零售表現亦未令人滿意，可見美企盈利亦非一面倒地報捷，加上去年底美股下挫，是次業績公布未必太樂觀，有機會拖累美股表現。



另一邊廂，阿爺頻頻推出各類經濟刺激措施，反而令市場對內地前景更為憂心，降準已不在話下，還大刀闊斧地減稅、降費，總規模今年料達1.3萬億元人民幣，同時將透過增加財政開支力度、債券規模及提升財政資金配置效率等，實行多管齊下希望刺激個人消費意欲及激活民企，但能否彰顯成效則要拭目以待。



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