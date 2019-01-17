龍騰：新稅法消除港人被全球徴稅疑慮

今年1月1日，內地政府公布新的個人所得新稅法（以下簡稱新稅法），釋除了港人擔心被全球徵稅的疑慮。港澳居民即使申請了居住証，在新稅法下，仍被視為境外人士，毋須被全球徵稅，令港澳居民更為放心。



為什麼新稅法可消除疑慮呢？龍騰國際行政總裁及始創人蔡俊鵬解釋，去年8月16日中國國務院公布的「港澳台居民居住證申領發放辦法」中，港澳居民必須在內地居住半年以上即183天，才可申請領取居住證。正因為以上的條款與新稅法指出凡於內地居住滿183天即屬中國居民出現重叠，所以被大部份人誤讀為領取居住證即等同需要被全球徵稅。不過，新稅法表明須連續六年居住183日才是正式的中國居民，並須要納稅。換言之，港人只要在六年內其中任何一年連續出境超過30天以上，便可以豁免全球徵稅。不但比舊制規定放寬了一年，免稅辦理手續亦大為簡化。



新稅法下，港澳居民即使申請了居住証，擁有內地身份證，個人戶籍都不會有所變更。在法律上仍然為境外人士，經常往返中港兩地的港人將不會被雙重徵稅，可放下心頭大石。



