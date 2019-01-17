【瑞通推介】資金追買國壽好倉

瑞通認股證牛熊證銷售部：美國金融股業績勝預期股價向好，道指隔晚收報24,207點，升141點或0.59%。



恒指周三(16日)收於26,900點之上，續創年內高位，10天線升穿50天線出現小型黃金交叉。周四(17日)一度跌逾百點至26,800點附近整固，後市留意能否突破27,000點關口的阻力。資金流向方面，其好倉(牛證及認購權證)周三淨流入逾2,100萬港元，淡倉(熊證及認沽權證)同日淨流入逾4,000萬元，反映投資者對後市好淡分歧。



中國人壽早前公布，2018年全年累計原保險保費收入約5,362億元人民幣，按年升4.67%。另集團近日收到銀保監之批覆，同意集團發行350億元人民幣可贖回資本補充債券。股份連續兩個交易日收升逾4%，兩日累升超過9%，重返去年8月時水平，成交亦顯著上升。周四早段股價於18.4元水平窄幅上落，年內累升幅度超過1成。該股周三錄得港股通淨買入約1.7億元，為滬港通(南向)資金流入的第二大活躍股份。周三有逾380萬元淨流入其好倉，5日累計淨流入逾670萬元。周三其淡倉也有逾70萬元淨流入。



騰訊極光計劃與藍港遊戲合作的手遊「鬧鬧天宮」於周二(15日)推出，為該公司今年首個推出的手遊。有券商不預期農曆新年前有大量新遊戲獲批，但仍維持集團「買入」評級。該股周三收復早段失地，以全日高位331元收市，多條主要平均線走勢向上，周四早段突破近日高位334.6元阻力，高見338元的水平。周三有逾320萬元淨流入其好倉，另同日有約9萬元淨流出其淡倉。



中信證券近日被上交所問詢收購廣州證券100%股權一事。另內地媒體報道，程序化交易直連券商有機會在春節後重啟，市場料有機會吸引千億增量資金。該股周三獲2.84億元北水淨買入，為全日淨流入金額最多之個股，股價收升3.9%至15.58元，創去年8月以來高位。周四早段於15.5元水平好淡爭持。周三有逾110萬元淨流入其好倉，5日累計淨流入逾130萬元。



聯想集團公布，建議發行於2024年到期、本金總額6.75億美元可換股債券。假設獲悉數轉換，債券將可轉換為6.625億股，佔擴大後已發行股本約5.23%。股份連續兩日逆市下跌，周三收跌3.3%，險守50天線。周四早段股份大致於5.5元附近整固，至即市低位5.43元，股價3日累跌近半成，留意約5.36元的10天和20天線支持。逾220萬元於周三淨流入其好倉，5日累計淨流入逾320萬元。



瑞通相關認股證之選擇：

恒指輕微價外、中短期購證(24769)，行使價28,800點，2019年5月到期，實際槓桿14.5倍。輕微價外、短期沽證(13901)，行使價24,800點，2019年3月到期，實際槓桿15.9倍。



國壽輕微價外、中短期購證(24869)，行使價21.05元，2019年6月到期，實際槓桿8.7倍。



騰訊輕微價外、中短期購證(16834)，行使價370.2元，2019年5月到期，實際槓桿7.4倍。輕微價外、短期沽證(26044)，行使價310元，2019年4月到期，實際槓桿8.4倍。



中信證券輕微價外、中年期購證(15684)，行使價16.7元，2019年7月到期，實際槓桿4.6倍。



聯想價外、中年期購證(17010)，行使價6.08元，2019年7月到期，實際槓桿5.4倍。



中移貼價、中短期購證(13344)，行使價83.88元，2019年5月到期，實際槓桿10.4倍。輕微價外、中短期沽證(16118)，行使價73.8元，2019年6月到期，實際槓桿8.1倍。



建行輕微價外、短期購證(13333)，行使價7元，2019年3月到期，實際槓桿16.6倍。



瑞通相關牛熊證之選擇：

恒指N類牛證(64272)，收回價及行使價26,200點，槓桿比率35.7倍。N類熊證(66213)，收回價及行使價27,500點，槓桿比率33.5倍。



國壽牛證(62025)，收回價15.5元，槓桿比率5.2倍。熊證(59634)，收回價19.5元，槓桿比率10.1倍。



騰訊牛證(62524)，收回價320.1元，槓桿比率16.6倍。熊證(60779)，收回價349.9元，槓桿比率14.8倍。



中移牛證(69524)，收回價74.68元，槓桿比率10.2倍。熊證(69870)，收回價86.88元，槓桿比率14.2倍。



建行牛證(61517)，收回價6.01元，槓桿比率11倍。熊證(63549)，收回價6.99元，槓桿比率9.1倍。



免責聲明：由瑞通認股證牛熊證銷售部發出。本結構性產品並無抵押品。結構性產品之價格一般可急升亦可急跌，有可能損失結構性產品之全部或重大部分購買價，閣下對此應有所準備。閣下投資前應了解產品風險，如有需要應諮詢專業建議。



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