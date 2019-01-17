【專家樓評】陳坤興：新盤低價開售成新趨勢

踏入2019年，新盤市場漸見熱鬧，多個新盤排隊登場，發展商定價亦明顯較以往克制。根據Q房網一手新盤樓價指數，去年第四季全港整體售出3,260伙新盤單位，平均成交呎價低見18,385港元，較去年第三季平均呎價20,572元，按季回落10.6%；亦是自2017年第三季開始，整體成交呎價再度回落至2萬元以下的水平。



況且，近期推售的新盤均集中於新界區，個別平均呎價更低見1萬元以下，相信1月整體新盤平均呎價勢必持續回落，反映發展商定價克制。



隨着外圍市況的不明朗，樓市整固期仍未結束，相信買家入市心態仍然傾向審慎，同期政府資助房屋的供應增加，相信在未來一段時間，發展商仍會以低價推盤作招徠。



Q房網香港董事總經理陳坤興



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