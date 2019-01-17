【午市重點睇】美匯升上96.1　圓匯企109.0

●亞洲市美匯指數升上96.1水平，圓匯企109.0；歐元兌美元跌至1.138；英鎊企1.287。港匯企7.843。離岸人民幣在6.77水平。金價報1,292美元，布油報61.05美元，紐油守52.0美元。



●恒生指數重上二萬七關，半日升98點或0.37%，報27,000點，騰訊挾上338元。http://bit.ly/2CsUM94

-龍湖主要股東減持，股價急挫8%。http://bit.ly/2CosHQs

-新股銀杏教育以1.44元定價。http://bit.ly/2RtVNbz

-浪潮國際發盈喜，股價曾漲近5%。http://bit.ly/2AO7sYu

-港股格局：郭家耀料恒指27200有阻力。http://bit.ly/2Hf5Mws



●【即市分析】

-人行放水，何解內銀升唔起？http://bit.ly/2MfLNN5

-恒指牛熊快將決勝負…http://bit.ly/2MhdNjj

-「騰訊概念」成股市魔咒？http://bit.ly/2HhaWIy



●A股快報：滬深2大指數半日報升。http://bit.ly/2ANlzNy



●亞洲股市：日股中段向下。http://bit.ly/2SYPhGu



●人民幣速遞：中間價升23點 CNH見6.75。http://bit.ly/2HhRpI1

-人民幣Shibor︰隔夜息回落至2.25厘。http://bit.ly/2stP0zJ

-人民幣Hibor：隔夜息跌至2.1厘，CNY曾見6.74。http://bit.ly/2HqzZbY



●人行逆回購4000億，淨投放3800億。http://bit.ly/2ARwXrB



●港元拆息︰隔夜息回落至0.3厘。http://bit.ly/2MggfXE



●今秋「追楓」或很貴！頂尖日本經濟學家預計日圓或見80。http://bit.ly/2CpUXCf



●開創歷史新高！華爾街六大行去年利潤衝破千億美。http://bit.ly/2CpgLxJ



●【基金之神逝世】曾勸告投資者不要玩一場輸家遊戲。http://bit.ly/2APveDn



●一石二鳥？傳歐洲央行傾向德銀跨境合併。http://bit.ly/2HhbgHg



●噪音多多，英國推遲脫歐之聲最響。http://bit.ly/2Rwy7Df



●中國經濟︰經濟技術開發區高質量發展文件醞釀中。http://bit.ly/2CrikLz



●全球經貿戰︰美國批評WTO，允許中國「自我宣布發展水平」。http://bit.ly/2Hi03WK



●傳德國財長周五在北京簽約，再籲中國加入巴黎俱樂部。http://bit.ly/2QOY3VD



●傳iPhone賣唔出，蘋果公司「縮皮」唔請人。http://bit.ly/2TSDDwJ



●手機App銷售額去年首破千億美元，影音類擔大旗。http://bit.ly/2Ct02tt



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