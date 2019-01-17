【專家樓評】陳永傑：私樓供應減　樓價長遠難跌

政府落實公私營房屋新供應比例，由「六四比」調整至「七三比」，公營房屋比重由6成提高至7成。私人住宅供應變得買少見少，未來10年平均每年減至約13.5萬個單位，更加供不應求，預計樓市易升難跌。



運輸及房屋局公布長遠房屋策略周年報告，2019/20至2028/29年度未來10年的公私營房屋總供應量是45萬個，公營及私營房屋供應目標分別是31.5萬個單位及13.5萬個單位。局長陳帆承認，未來10年的後段私樓供應將會較少，由現時每年目標供應1.8萬個，下降至1.35萬個，減幅達25%。



當局預料未來3至4年一手私樓供應量是9.3萬個，假設以4年計平均每年2.325萬個，3年計則為3.1萬個。



簡單地，每年3.1萬個為例，算不算多？不算！因為在80及90年代香港每年私樓落成量動輒超過兩、三萬伙，有些年份更多達3.6萬伙，市場都消化得到。因此一年3.1萬個私樓供應，香港絕對「食得起」。況且80及90年代香港無論在人口、經濟規模都遠遠不及今天。



未來10年後段減至1.35萬個就更加供不應求，雖然日後會有東大嶼計劃，但會是2032年即是13年後的事，先解決這10年的居住問題為首要目標，因為期內租金樓價不會和你「講心」，市民過了這一關再說。



中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑



－－－－－－

《骰寶坊》誠邀各地【賭王】【賭后】挑戰神人境界，每日更有百萬籌碼等你領取！立即免費下載，體驗《骰寶坊》最真實、刺激的多人在線骰寶遊戲！

遊戲下載：https://goo.gl/i2t1yj



想睇更多一、二手樓精彩故事，即click以下連結：



新盤置啱睇

http://money18.on.cc/newflat/



二手置啱Feel

http://money18.on.cc/usedflat/









