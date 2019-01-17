俄外儲續向人民幣傾斜　為應對「惡劣情況」 ！

外電報道，俄羅斯央行第一副行長Ksenia Yudaeva周三在莫斯科一個經濟會議上表示，人民幣吸引力可能進一步上升。截至2018年6月底，在俄央行總計4,580億美元外匯存底中，人民幣佔比15%。這一數據約為全球各國央行人民幣儲備佔比的10倍。



去年因擔心美國對其實施新制裁，俄羅斯大幅減持美元。荷蘭國際集團日前預測，俄央行可能再會從儲備中減持300億至350億美元。Yudaeva昨日指出，轉持人民幣以及歐元和日圓，是為可能出現的「惡劣情況」做多元化準備。



Yudaeva所言及的「惡劣情況」，或許言出有因。



有分析指，2018年12月美國石油出口量數十年來首次超過石油進口量，這標誌美國石油策略出現驚人逆轉。在不少金融分析人士看來，到2020年美國將成為全球最大能源出口國。未來的能源價格決定者不只是中東和俄羅斯，美國也會佔有很大的比重。



而俄羅斯正進行石油稅改革，根據計劃2019年至2024年，俄將逐步取消石油出口稅，提高礦產開採稅率，全力提高競爭力，爭取打贏油氣資源的定價權。美國以油氣資源出口大國崛起的姿態，未來必將對俄羅斯、沙特等油氣資源大國採取行動。



到時，無論是盧布還是美元，抑或是石油價格，都無可避免出現波動。



值得留意的是，去年12月25日，莫斯科和北京決定推遲簽署本幣結算協議。分析認為，中國不急於同俄羅斯簽署本幣結算協議，是為了避免油價戰爭及盧布的不穩定性進一步波及中國。



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