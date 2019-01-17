樓價UPDATES：領凱7年升值兩球

將軍澳日出康城領凱三房單位，減價55萬港元或約6.5%後售出。原業主持貨約7年，現轉手帳面獲利約200萬元，賺價約34%。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。



九龍區

●將軍澳日出康城領凱11座高層右翼C室，實用面積727方呎，三房間隔，原以850萬元放售，終獲買家斥資795萬元承接，實用呎價10,935元。



●將軍澳夾屋叠翠軒3座中層A室，實用面積452方呎，兩房間隔，獲上車客以600萬元承接，實用呎價13,274元。



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新界區

●東涌映灣園10座高層A室，實用面積915方呎，三房間隔，享機場海景。以每月2.3萬元租出，實用呎租25元。



●馬鞍山曉峰灣畔1座低層B室，實用面積653方呎，三房間隔，以770萬元易手，實用呎價11,792元。



●沙田河畔花園E座中層03室，實用面積242方呎，兩房間隔，議價後以410萬元易手，實用呎價16,942元。



●元朗PARK YOHO Genova 16A座低層E室，實用面積251方呎，開放式間隔，以1.05萬元租出，實用呎租42元。



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