【高盛推介】騰訊輪證傳真

高盛(亞洲)有限責任公司：騰訊控股周三(16日)跟隨大市扭跌轉升，收市升約0.3%。周四(17日)高開1.2%，中午收報337.2港元，升約1.8%，為繼上周五(11日)後再次突破約4個月高位。



觀察個股輪證資金流向，周三錄得約60萬元資金流出認沽證，然而綜合過去5個交易日計，則共錄得約4,780萬元資金流入，為同期最多資金流入的個股相關資產。而認購證於周二(15日)錄得約2,730萬元資金流出，周三則錄得少量資金流入，有約50萬元。而牛證於周三亦錄得約280萬元資金流入。進而觀察港股通(滬)資金流向，周三再錄得約1.45億元資金淨買入該股股份。



投資者如看淡，可留意價外幅度約11%，年期約兩個月的騰訊沽證(29084)，行使價299.8元，2019年3月22日到期，實際槓桿11.7倍，為行使價295至335元間、兩個月期以上產品中，槓桿最高的選擇。以及可留意價外幅度約8%，年期約兩個月的沽證(16977)，行使價310元，2019年3月27日到期，實際槓桿10.5倍，為貼價、類近條款的3隻產品中，槓桿最高的選擇。



相反，投資者如看好，認購證方面可留意價外幅度約2%，年期約兩個月的騰訊購證(15449)，為現價至350元行使價、兩個月期以上產品中，槓桿最高的選擇。投資者如計劃部署牛證，可留意牛證(64208)，收回價320.18元，行使價318.18元，換股比率100，槓桿比率16.4倍，為相近收回價牛證中槓桿最高的選擇。



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