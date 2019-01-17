花旗：美國年內或加息兩次　內地經濟有望「保6」

花旗私人銀行高級副總裁兼投資策略師張敏華稱，該行認為今年環球經濟有放緩趨勢，全年增長約3%，美國則放緩至2.25%；受惠內需偏強，預料內地經濟仍有望「保6」，人民幣兌每美元於6.75至7算區間波動。



她預計，美國年內或加息兩次；由於香港銀行體系資金結餘仍充裕，港元拆息將相對維持低水平，相信當拆息與最優惠利率(P)相差少於2厘時，才有條件加息。



另外，花旗私人銀行投資策略師彭程看好中港兩地股市，主因去年中美貿易戰及美國加息的負面影響，早已反映於股市走勢，今年走勢有望趨穩，當中特別看好科技、內地房地產、金融及能源等板塊。



市場仍憂慮英國出現「硬脫歐」，花旗私人銀行環球首席投資策略師魏延文指出，雖然英國出現此情況機會相對較微，但英國政局難以猜測，投資者應分散投資，不宜過份依賴英國相關資產。



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