【即市分析】大戶推高殺熊機會大！

東方產經專欄作家Handsome哥：外圍風高浪急，阿爺急於放水撐市，港股夾在中間就認真頭痕，恒指即市表現反來覆去，今日(周四)高開低走再反彈，一個唔好彩真係會輸幾輪，咁不如直接睇睇牛熊街貨分布有冇啟示。



資料顯示，上日恒熊街貨最多新增及重貨區為27,500至27,599點，街貨6.7億份，相對期指約1,232張(增加159張)，而下方27,100至27,499點則共有16億份街貨，相對期指約2,792張，貨量巨大。



至於恒牛街貨重貨區為25,800至25,899點，街貨5.26億份，相對期指約1,039張(增加約54張)，而最多新增街貨區為26,500至26,512點，新增9,524萬份(相對新增期指約189張)。另外，牛熊街貨比例(以相對期指張數計算)，則約45：55。



簡單而言，現階段博恒指熊仔的資金明顯較牛仔進取，睇數據大戶推高恒指殺熊的機會唔細，大家部署時不妨留意上述數據變化，相信有一定幫助。

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