【即市分析】比亞迪股份弱勢未改

東方產經「股博士隨筆」專欄作者股博士：內地工信部官員指，在三四線城市需求不斷釋放及老舊車型快速淘汰下，對今年汽車產銷情況保持樂觀。惟此次「出口術」並未顯著提振板塊表現，今日(周四)車股表現個別發展，其中比亞迪股份(01211)更遭大行唱淡，跌幅頗深，即市報44.65元，跌3.1%。



投資銀行摩根士丹利報告預計，由今年至2020年底，內地新能源汽車補貼會在2018年年底的基礎下，每年削減30%，將拖低比亞迪毛利率表現。另該行分別調低其2018年至2020年的純利預測約14%、39%、44%，以反映較高的銷售及行政開支預期，及內地車市於去年11月及12月的遜預期表現，將其評級由「與大市同步」下調至「減持」，目標價由50元降至30元。



走勢上，該股近月表現的確差強人意，由去年11月開始展開跌浪，以當時高位60.9元計，至今跌幅逾26%。近日其股價跌至去年9月14日所造的上升裂口約45元曾覓得支持反彈，惟升至10天線遇顯著沽壓，並於周一(14日)一度失守45元。觀其跌勢未改，且反彈乏力，料後市整固後將再度尋底，下方支持位料於43元及40元，未宜沾手。

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