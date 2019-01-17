屋宇署：去年11月批出25份建築圖則　16份入伙紙

屋宇署公布，2018年11月共批出25份建築圖則，其中港島5份、九龍7份及新界13份。批出的圖則包括13項住宅及商住發展、9項商業發展、兩項工廠及工業發展，以及1項社區服務發展。



獲准動工的建築工程項目則有11個，這些工程完成後將提供可作住宅用途的建築樓面面積共55,136平方米，涉及單位1,062個，非住宅用途的建築樓面面積達61,099平方米。另外，該署亦接獲4個建築項目的上蓋工程動工通知。



該署同時發出16份入伙紙，包括港島兩份、九龍9份及新界5份。



其中，住宅用途的建築樓面面積有184,421平方米，共2,617個單位；而非住宅用途的建築樓面面積則為47,190平方米。



11月份新落成樓宇的報價總值約為60億元。



此外，該署批准5項拆卸樓宇工程，涉及5幢樓宇/其他建築物。另接獲2,617宗有關僭建物的舉報，並發出1,255張僭建物的清拆令。



－－－－－－

《骰寶坊》誠邀各地【賭王】【賭后】挑戰神人境界，每日更有百萬籌碼等你領取！立即免費下載，體驗《骰寶坊》最真實、刺激的多人在線骰寶遊戲！

遊戲下載：

https://goo.gl/i2t1yj



東網Money18「貼市貼士」功能，助你掌握投資先機

http://bit.ly/2sLtGDm

