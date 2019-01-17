樓價UPDATES︰減價成交不絕　瑧環劈150萬沽

二手業主擴大減幅，市場續錄劈價個案。西半山瑧環套兩房戶，減價150萬元，2,350萬元售出。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。



港島區

●西半山瑧環高層B室，向西北望少海景，兩房套間隔，實用面積約676方呎，以2,500萬元放盤逾1年，獲外地客接洽，議價後減價150萬元，以約2,350萬元成交，實用呎價約34,763元。



●西半山采文軒中層B室，兩房兩廳設計，去年十月底開始放售，原叫價908萬元，至12月減價至839萬元放售，最後再減19萬元，以820萬元易手，實用面積384方呎計，實用呎價約21,354元。



●北角天順樓低層D室，實用面積453方呎，兩房間隔，業主叫價680萬元，後曾減價至650萬元，最終累減80萬元以600萬元易手，實用呎價13,245元。



●北角永光閣高層B室兩房戶，實用面積約283方呎，以538萬元放盤1個月，減價28萬元，外區客以約510萬元購入，實用呎價約18,021元。



●跑馬地禮頓山9座低層A室，實用面積1,087方呎，三房套間隔，附有工人套房，向東北，坐享馬場景觀，以每月68,000元租出，實用呎租63元。



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九龍區

●將軍澳維景灣畔11座中層F室，三房一套間隔，叫價1,300萬元，經議價後減價約185萬或約14%，以1,115萬元獲承接，實用面積665方呎計，折合呎價約16,767元。



●將軍澳新都城本月暫成交7宗買賣，包括2期11座中層G室，實用面積363方呎，兩房間隔，獲同區上車客斥資597萬元承接，較原叫價約620萬元，減約3.7%，實用呎價約16,446元。



●黃大仙公屋竹園北邨蕙園樓低層17室，實用面積485方呎，由三房改為兩房間隔，獲白居二客於未補價第二市場以300萬元購入，實用呎價12,371元。



●西南九龍匯璽本月暫錄約77宗租務成交，包括1B座中層A室，2房套間隔，實用面積約532方呎，以約27,000元放租1個月，議價後減價3,000元，以24,000元租出，實用呎租約45.1元。



●西南九龍君滙港3座極高層G室，實用面積474方呎，兩房間隔，吸引區內客承租，每月租金22,800元，實用呎租約48元。



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新界區

●元朗區二手市場淡靜，本月累計僅錄約28宗買賣，同區御景園3座高層E室，實用面積485方呎，附連一個車位，原叫價600萬元，最終減至570萬元沽出，實用呎價11,753元。



●天水圍嘉湖山莊本月錄得約26宗成交，平均實用呎價約9,836元，景湖居7座中層D室，實用面積544方呎，三房間隔，叫價580萬元，放盤兩星期，剛以555萬元沽出，實用呎價10,202元。



●粉嶺綠悠軒3座中層B室，實用面積約612方呎，三房一套間隔，減價20萬或約3%，以668萬元成交，實用呎價約10,915元。



●大圍盛世5座低層北翼A室，實用面積691方呎，三房連套房間隔，以1,050萬元沽出，實用呎價15,195元。



●馬灣珀麗灣3座中層H室，實用面積約524方呎，兩房間隔，享海景，開價約650萬元放售，經數度議價後，首置客終以618.8萬元購入，實用呎價約11,809元。

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