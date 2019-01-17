【新盤追擊】白石角逸瓏灣8　衣食住行全面睇！

大埔白石角再有新盤登場！逸瓏灣8首批單位折實平均呎價13,228元，比半年前同區新盤開價低逾兩成，發展商形容屬「超級開心價」。除了開價低之外，到底逸瓏灣8本身有甚麼吸引力？即帶大家實地考察！



逸瓏灣8屬於臨海項目，行兩步路即達海濱長廊，是跑步及踩單車的好地方。樓盤更毗鄰科學園，是世界各地科技人才精英集中地，有望吸引優質租客。



逸瓏灣8亦相信會受家庭客追捧，因為樓盤鄰近香港中文大學，以香港教育大學，墨爾文國際學校更近在咫尺。



至於生活配套如何？以為白石角「山旯旮」，兼且是「美食沙漠」？但原來交通四通八達，要醫肚亦選擇多多。想知道更多逸瓏灣8的資料，立即去片！



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