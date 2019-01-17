【fb直播】港股尾市倒跌搞邊科？沈振盈嚟解釋

港股三連升夢碎！周四(17日)表現反覆，二萬七關守唔住，尾市更愈跌愈急！今輪升勢已見頂？好友、淡友點部署先至醒？



騰訊(00700)獨家代理的正版手遊《權力的遊戲●凜冬將至》開啟首測，帶動股價一度逼近340元，創4個半月新高！憧憬手遊業務逐步恢復，尾市升幅收窄都無有怕，股價仲可升多浸？



國務院批准將QFII總額度倍增至3,000億美元，擺明同A股打氣，A股以至一批內地券商股，係咪可以睇高一線？



《東網Money 18》搵來訊匯證券行政總裁沈振盈為大家逐一分析，歡迎網民加入討論及發問！



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