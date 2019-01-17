新盤部署：薈蕎累沽305伙　尚餘31個特色戶待售

宏安地產(01243)物業發展部總經理程德韻表示，今日(1月17日)開放的兩個薈蕎特色單位，將於下周末安排代理及客戶預約參觀。項目已售出305伙，套近21億港元，尚餘31個特色單位售，包括23伙連花園、以及8個頂層連天台單位，將以招標形式推出，參考沙田九肚麗坪路新盤價格，該區呎價約2萬至3萬元水平。



該公司行政總裁黃耀雄指出，該盤仍有待批出滿意紙，預計管理費每呎約5元，特色戶招標文件已準備好，視乎反應再公布銷售安排。



他續稱，旗下油塘四山街曦臺提供326個單位，不設開放式及一房，主打兩房及三房戶，示範單位及樓書已準備至尾聲，等待政府批出銷售文件，期望可在3月籌備推出。

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