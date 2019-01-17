歐股早段續跌　銀行股有沽壓

歐洲股市早段續跌，英國富時100指數跌0.43%，報6,833點；德國DAX指數0.95%，報10,827點；法國CAC指數跌0.74%，報4,775點。



英國工黨前首相貝理雅相信，延長「里斯本條約」第50條的兩年期不可避免。



受脫歐陰霾拖累，英國藍籌股普遍下跌，電視廣播公司ITV股價挫逾5.5%，為富時100指數中跌幅最大的成分股；連鎖酒店集團Whitbread股價跌2.81%；廉航公司EasyJet跌3.43%。



英聯食品(AB Foods)在聖誕期間的銷售勝預期，股價逆市升4.82%。



銀行股有沽壓，法國興業銀行預計去年第四季收入下降約兩成，2018全年下降一成；該行股價早段跌4.07%；法國巴黎銀行亦跌2.22%。



另外，外媒報道，德意志銀行擬就「丹斯克銀行錢案」再展開內部調查；同時亦有市場傳聞稱，該行或會與其他歐洲銀行合併；德銀股價早段跌逾3%。



【16:04】歐股主要指數開市受壓，英國富時100指低開0.5%，報6,830點；德國DAX指低開0.5%，報10,854點；法國CAC指數低開0.6%，報4,778點。



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