【市後重點睇】美匯升上96.2　道期跌百點

美匯指數升上96.2水平，圓匯見108.8，歐元兌美元跌至1.137；英鎊報1.285。港匯企7.844。離岸人民幣企6.77。金價報1,291美元，布油報60.9美元，紐油回至51.9美元。道指期貨跌111點。



●市後關注點

-18:00 歐元區12月消費物價指數(CPI)終值

-21:30 美國1月12日當周首次申請失業救濟人數，12月新屋動工，1月費城聯儲製造業指數

-23:45 美國聯儲局理事夸爾斯在保險業論壇講話



●恒生指數一度升越兩萬七關，全日收跌146點或0.54%，報26,755點；騰訊收升0.06%。http://bit.ly/2CsUM94

-【細價股災】多隻股仔連環暴挫，佳源及弘達冧逾8成！http://bit.ly/2RRyYhb



●A股快報：滬綜指反覆收跌10點，雄安新區概念回吐。http://bit.ly/2ANlzNy



●亞洲股市：日股收跌40點，軟銀上揚。http://bit.ly/2SYPhGu



●歐股3大指數開市受壓。http://bit.ly/2VVHIlI



●李小加：若中國國債成全球化債券，人民幣國際化水到渠成。http://bit.ly/2DeNjMx



●【大師午間教路】恒指見27000或掉頭。http://bit.ly/2SZS3LA



●【名家貼士】李偉傑：招商銀行受惠放水。http://bit.ly/2TVetxA



●【股匯攻略】恒指有力再上，下站睇呢個位... http://bit.ly/2ARfQGo



●【即市分析】

-大戶推高殺熊機會大！http://bit.ly/2MfSSxg

-醫藥股係時候買貨未？http://bit.ly/2U1ummn



●【專家樓評】陳永傑：私樓供應減，樓價長遠難跌。http://bit.ly/2RTd39r



●【大行報告】摩通予騰訊目標價375元。http://bit.ly/2CrFPEh



●花旗：美國年內或加息兩次，內地經濟有望「保6」。http://bit.ly/2W0atO1



●美銀美林料內地樓市軟着陸，內房股跑贏大市。http://bit.ly/2TP9L4u



●俄外儲續向人民幣傾斜，為應對「惡劣情況」！http://bit.ly/2swP5Tm



●鐵塔及美團禁售期快結束，外媒籲留意風險。http://bit.ly/2VXOIi8



●滙豐建議買英鎊︰一旦「留歐」恐漲瘋。http://bit.ly/2TTdA8H



●新盤部署：

-The Carmel售出9幢洋房。http://bit.ly/2DeNzet

-逸瓏灣8暫錄逾200票，超購約1倍。http://bit.ly/2TUBsbU

-【多圖】逸瓏灣8三房示範戶曝光，廳房均享內園泳池景。http://bit.ly/2suIQz4

-【多圖】薈蕎兩特色戶搶先睇！連天台、花園你Like邊類？http://bit.ly/2HfZnBf



●屋宇署：去年11月批出25份建築圖則，16份入伙紙。http://bit.ly/2FzBLWw

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