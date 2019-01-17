【市後重點睇】美匯升上96.2　道期跌百點

2019年01月17日 16:11
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    (美聯社圖片)

    美匯指數升上96.2水平，圓匯見108.8，歐元兌美元跌至1.137；英鎊報1.285。港匯企7.844。離岸人民幣企6.77。金價報1,291美元，布油報60.9美元，紐油回至51.9美元。道指期貨跌111點。

    ●市後關注點
    -18:00　歐元區12月消費物價指數(CPI)終值
    -21:30　美國1月12日當周首次申請失業救濟人數，12月新屋動工，1月費城聯儲製造業指數
    -23:45　美國聯儲局理事夸爾斯在保險業論壇講話

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    ●鐵塔及美團禁售期快結束，外媒籲留意風險。http://bit.ly/2VXOIi8

    ●滙豐建議買英鎊︰一旦「留歐」恐漲瘋。http://bit.ly/2TTdA8H

    ●新盤部署：
    -The Carmel售出9幢洋房。http://bit.ly/2DeNzet
    -逸瓏灣8暫錄逾200票，超購約1倍。http://bit.ly/2TUBsbU
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    -【多圖】薈蕎兩特色戶搶先睇！連天台、花園你Like邊類？http://bit.ly/2HfZnBf

    ●屋宇署：去年11月批出25份建築圖則，16份入伙紙。http://bit.ly/2FzBLWw
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