【今日破位表】大行齊唱好　藥明康德創新高

美股全線向上，帶動恒指今日(周四)微幅高開51點，惟全日走勢反覆，日內一度衝高至27,012點後掉頭回落，收市報26,755點，倒跌146點，成交額974億元。即市創52周新高的股份(主板及創板)有12隻，股價創52周新低的股份有65隻。(詳見創52周新高/低股份表：http://bit.ly/2zwNpei )



近日多隻藥股自低位回升，板塊氣氛明顯見改善。其中半新股藥明康德(02359)被高盛及里昂齊聲唱好，同予「買入」評級之餘，目標價分別高達96元及100.2元，與現價相比有可觀上升空間，刺激其股價逆市做好，日內一度創69.6元的上市新高，收報68.8元，升1.92%。



破底股方面，內房股佳源國際(02768)日內股價呈洗倉式暴跌，最多跌89%至1.4元，收市價反彈至2.52元，惟跌幅仍達8成，成交額大增至11億元。



此外，今日尚有多隻股份股價大幅插水，跌幅介乎38%至73%，包括安領國際(08410)、陽光100中國(02608)、齊合環保(00976)、仁天科技控股(00885)及弘達金融控股(01822)等。

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