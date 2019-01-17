六福上季整體同店銷售跌一成　內地挫14%

六福集團(00590)公布，近期市場氣氛受中美貿易戰、人民幣貶值、股市及樓市下調等負面影響，使集團於2019財年第3季(即涵蓋2018年10月1日至12月31日期間)，零售業務整體同店銷售錄得10%的跌幅，黃金產品及珠寶首飾產品的整體同店銷售增長分別為按年下跌9%及跌8%。



期內，香港及澳門市場同店銷售增長跌9%，其黃金產品及珠寶首飾產品的同店銷售增長皆為跌8%。由於人民幣轉弱，顧客傾向購買價格較低的產品，致令珠寶首飾產品平均售價錄得雙位數字跌幅。



中國內地市場同店銷售增長為跌14%。其黃金產品及珠寶首飾產品的同店銷售增長分別為跌16%及跌5%。由於低價新產品系列銷情暢旺，使其珠寶首飾產品於期內平均售價錄雙位數字跌幅。



季內，該集團在內地淨增設72間六福店舖。於2018年12月31日，該集團的六福自營店共有 221間。



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