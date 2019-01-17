【多圖】NAPA三層高洋房示範單位　300萬豪裝

會德豐地產旗下的屯門NAPA今日(1月17日)開放B5號三層高洋房示範單位予傳媒參觀。該洋房實用面積2,494方呎，設有四間套房，另設699方呎花園及339方呎天台，以及210方呎平台，內置專屬樓梯直達停車場。洋房裝修費用約300萬元。



該集團助理總經理(業務拓展)楊偉銘表示，項目累售384伙，包括371個分層戶及13間獨立洋房，套現逾29.3億元。該盤尚餘29間分層戶及47間洋房，短期內將透過招標形式主力銷售洋房，而餘下的分層戶大多為連天台或平台的特色戶。



至於今年推盤步伐，該集團市務助理總經理陳惠慈表示，將軍澳日出康城第7期的首期預計將於首季或上半年推出，提供616伙。而觀塘茜發道項目及山頂道77至79號豪宅，亦將於年內推出。

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