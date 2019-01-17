滙豐︰人行年內或再降準　內地GDP增長料可「保6」

內地經濟下行壓力持續，滙豐大中華區首席經濟師屈宏斌估計，人民銀行年內將續推更多信貸寛鬆措施，包括年內再次下調存款準備金兩至三次，每次下調0.5至1個百分點，以及作窗口指導、針對中小企減稅等，增加市場流動性予中小企融資。



他相信，內地政策將重點幫助中小企發展，而非針對國企、地方政府及非房地產等領域。在人行大力推動經濟下，估計今年內地經濟增長可「保6」，最理想可達6.5%增長。



即使內地經濟得以喘息，但滙豐外幣策略環球主管潘達維對人民幣未敢過份樂觀，基於美元年內持續偏強，增添人民幣貶值壓力，相信年內兌每美元應會跌至6.95。



對於中美貿易關係仍未好轉，滙豐經濟研究亞太區聯席主管范力民稱，不少來內地生產線已轉移至各東南亞國家，但內地仍可保持國際生產龍頭地位，相信對於中國實際影響未如預期大。



對於美國息口走勢，該行高級經濟顧問簡世勳估計，美國今年應會加息一至兩次，惟范力民指，香港銀行會否跟隨上調最優惠利率(P)，應由銀行界自行衝量。



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