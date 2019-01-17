日本城母企冀網購平台生意錄高雙位數升幅

日本城母公司國際家居零售(01373)於去年底在全線分店推出網上購物終端平台，主席兼執行董事魏麗霞表示，至今該平台對生意額帶來正面作用，同時結合原有的手機應用程式，目標截至2020年4月底止的財政年度，該平台生意額有望錄高雙位數升幅，中長線而言，該部分收益佔比由目前低於5%增至10%。



她解釋，推出店內網上平台終端後，店內可減少面積較大的耐用消費品之存貨，因而可相應增加快速消費品的貨品數量，如個人護理用品及零食等，因此店舖人流及貨品流轉率有明顯提升。她直言，現時集團整體毛利率約46%，惟部分新貨品如零食等之毛利率較低，但以薄利多銷的政策，刺激生意額上升。



她補充，在網上平台的配合下，旗下店舖面積可相應下降，由以往平均1,500至2,500平方呎降至1,000至2,000平方呎，而於今年4月底前將開設4間新店，面積亦於1,500平方呎內。



面對零售市道疲弱，她稱會透過新增產品數目來刺激消費。

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