黃竹坑站1期批建2幢住宅　南豐啟德地起38層高商廈

屋宇署資料顯示，去年11月批出25份建築圖則，不乏大型住宅項目，路勁基建(01098)及平安不動產投得的黃竹坑站第1期物業發展，可建2幢34層高住宅大樓，住宅樓面約588,766方呎，另有約17,142方呎商用面積。



至於路勁與深圳控股(00604)合作，於2017年6月合作以逾31.68億元投得的屯門第56區管翠路住宅地，亦准建16座3層高洋房，另設4幢樓高18層的分層住宅，總樓面約473,185方呎。



另南豐發展去年以逾246億元奪得的啟德第1F區2號地盤商業地，將提供1幢38層高商業大樓，並設有6層地庫，同時亦會興建2幢分別2層及8層高的低座物業，總樓面1,955,064方呎。



此外，中建企業許氏家族持有的旺角彌敦道664號惠豐中心，獲批興建1幢23層高商業樓宇，可建樓面約137,535方呎。



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