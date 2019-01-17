港人內地人揀旅遊目的地　首要因素係呢樣...

香港人愛旅遊係眾所周知嘅事，有調查顯示，港人去年平均外遊3.3次，內地人都唔弱，平均外遊2.8次，而Shopping更係兩地消費者揀旅遊目的地最首要因素。



羅德公關與精確市場研發中心發表中國奢侈品報告，顯示內地消費者有近三成嘅旅行預算用於購物，而香港消費者就比較平均，分配喺酒店、餐飲及購物嘅預算都差唔多。



旅遊地點方面，日本就成為香港人最愛去嘅國家，至於內地消費者就列香港喺首選境外旅遊地點。不過香港叫得做「購物天堂」，理應可以滿足所有「購物狂」，做乜港人仲咁鍾意到日本掃貨？原來香港消費者海外Shopping最關注價格，但呢排日本Yen係咁升，唔知會唔會令港人遊日興趣大減呢？

－－－－－－

《骰寶坊》誠邀各地【賭王】【賭后】挑戰神人境界，每日更有百萬籌碼等你領取！立即免費下載，體驗《骰寶坊》最真實、刺激的多人在線骰寶遊戲！

遊戲下載：

https://goo.gl/i2t1yj



想睇更多一、二手樓精彩故事，即click以下連結：

新盤置啱睇

http://money18.on.cc/newflat/



二手置啱Feel

http://money18.on.cc/usedflat/