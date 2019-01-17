貿戰無礙信心　調查：中港消費者擬增奢侈品開支

中國經濟放緩及貿易戰未有打擊中港消費者信心，有調查顯示，有32%香港消費者及46%內地消費者未來一年將會增加奢侈品上的開支，尤其是在電子產品方面。



羅德公關與精確市場研發中心在去年12月底訪問1,385名中港消費者，顯示過去1年香港消費者在奢侈品上花費為17.6萬元，內地消費者在奢侈品上花費近24萬元人民幣。



羅德亞洲高級副總裁兼中國區奢侈品業務總經理高明稱，以往中國人買奢侈品是為展示社會地位及個人品味，但近年來已轉變為更看重提升生活品質，反映內地消費觀念已漸趨成熟。當中以21歲至25歲的Z世代最願意消費，內地Z世代去年奢侈品消費金額達23.76萬元人民幣，反映內地奢侈品市場的消費人群已進一步年輕化。



他又補充，雖然今年內地消費者對奢侈品需求仍樂觀，但其消費信心為該調查8年以來首次無錄得升幅，將會持續關注外圍環境不確定性對消費者信心的影響。

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