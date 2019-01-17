【北水追蹤】買工行騰訊　逾億元接佳源沽盤

港股今日(周四)走勢反覆，恒指兩萬七關得以復失，收市跌146點報26,755點，主板成交974億元。港股通成交額約80億元，較上個交易日減少約1億元，佔主板成交額8.2%；南下資金淨流入17.98億元人民幣。



部分中資金融股續受追捧，工商銀行(01398)錄得港股通淨買入約5.1億元，為全日淨流入最多之個股。新華保險(01336)、中國太平(00966)及中信証券(06030)分別有8,908萬元、6,127萬元及5,901萬元的淨買入。



騰訊控股(00700)旗下手游啟動首輪測試，股價靠穩微升報331.2元，「北水」連續3日追入該股，其港股通錄得約3.5億元的淨買入。吉利汽車(00175)、華潤啤酒(00291)及合景泰富(01813)亦分別錄得約1.1億元、7,422萬元及6,374萬元的淨買盤支持。



今日有多隻細價股被洗倉，其中佳源國際(02768)暴挫80%，收市報2.52元，「大媽」勇字當頭入場掃貨，其港股通錄得約1億元的淨買入。



龍湖集團(00960)遭股東以股份配售方式減持，股價大跌9%報22.45元，其港股通亦有約9,711萬元淨買盤支持。



另外，招商銀行(03968)、比亞迪股份(01211)及融創中國(01918)分別錄得港股通淨流出約1,.6億元、4,759萬元及1,806萬元，其中前者為全日淨賣出金額最多之個股。

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