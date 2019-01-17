聞戰鼓思良將？傳Apple開發新一代iPod谷股價

iPhone銷情未如意，蘋果公司(Apple Inc.)股價今年至今跌過不停，過去一年累跌逾12%，市值跌至7,353億美元。外媒報道，公司最近將視線轉移至旗下的老牌產品，有意開發新一代iPod touch來催谷股價。



在還未有iPhone的時代，iPod是Apple攻城略地的利器，並將Apple由一家電腦製造商轉變為全球知名的消費電子產品公司。但產品線目前只剩下iPod touch這一款產品。消息指，Apple可能正在開發第七代iPod touch，把它作為Apple Music等服務的切入點，並且以低價上網裝置作招徠。



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