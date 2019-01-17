有錢人一定會撐資本主義？「鱷王」咁樣講...

有錢人常被視為資本主義中的「得益者」，但他們自己又如何看待資本主義？外國傳媒報道，全球最大對沖基金Bridgewater創辦人、回報跑贏索羅斯而號稱「鱷王」的達利奧(Ray Dalio)就認為，資本主義是一個存在嚴重缺陷的體系。



他說︰「資本主義基本上不適合大多數人，這就是現實。」他更指出，現時最富有的1%人口所持淨產的10%，已等於最窮的90%人口所有財富總和。這意𠰌着巨大的貧富差距，而上次出現這樣的情況是在上世紀30年代。



他又引述美國聯儲局的一項調查指，美國有40%成年人在緊急情況下無法拿出400美元。他直言指︰「這告訴了你甚麼是貧富兩極化。」他對這種現象感到擔憂，並稱美國總統應為目前的貧富懸殊「告急」。



除了達利奧外，「股神」巴菲特亦曾就貧富差距發表意見。他以俄亥俄州的鋼鐵工人為例，指出經濟增長並沒有惠及基層，並指這種問題「有必要得到解決」。



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