聯交所股權變動資料顯示，金蝶國際(00268)於1月14日獲貝萊德增持121萬股，最新持股數目約1.65億股。



中海石油化學(03983)於1月16日獲澳洲聯邦銀行增持200萬股，最新持股數目約2.48億股。



中國中車(01766)於1月11日獲摩根大通增持340萬股，最新持股數目約3.07億股。



海螺水泥(00914)於1月11日獲摩根大通增持529萬股，最新持股數目約1.05億股。



安東油田服務(03337)於1月14日及15日獲羅林合共增持1,800萬股，最新持股數目約7.1億股。



中駿集團(01966)於1月16日獲Newup Holdings Ltd增持500萬股，最新持股數目約20.93億股。



元亨燃氣(00332)於1月11日及14日獲Champion Ever Ltd合共增持38萬股，最新持股數目約29.89億股。



利寶閣集團(01869)於1月15日獲Zhao Tian Ventures Ltd增持56萬股，最新持股數目約4.7億股。



北京首都機場(00694)於1月15日獲Matthews International Capital Management, LLC增持464萬股，最新持股數目約1.13億股。



復星醫藥(02196)於1月17日獲復星國際(00656)增持104萬股，最新持股數目3,093萬股。



四環醫藥(00460)於1月11日獲Keen Mate Ltd增持740萬股，最新持股數目約59.3億股。



漢港控股(01663)於1月16日及17日獲汪林冰合共增持166萬股，最新持股數目約11.61億股。



珠海控股投資(00908)於1月16日獲珠海九洲控股集團增持51萬股，最新持股數目約5.98億股。



金輪天地控股(01232)於1月16日獲Golden Wheel Realty Company Ltd增持54萬股，最新持股數目約6.94億股。



香港醫思醫療集團(02138)於1月14日獲邱明利增持14萬股，最新持股數目約7.26億股。



億都(國際控股)(00259)於1月16日獲李國偉增持84萬股，最新持股數目約6.53億股。



德基科技控股(01301)於1月16日獲蔡鴻能增持22萬股，最新持股數目約3.67億股。



渝太地產(00075)於1月14日、15日及16日獲張松橋合共增持11萬股，最新持股數目約1.35億股。



陽光油砂(02012)於1月15日獲孫國平增持20萬股，最新持股數目約20.34億股。



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中國神華(01088)於1月11日被摩根大通減持470萬股，最新持股數目約2.02億股。



中國通信服務(00552)於1月11日被摩根大通減持2,016萬股，最新持股數目約1.55億股。



廣汽集團(02238)於1月11日被摩根大通減持1,755萬股，最新持股數目約1.82億股。



東風汽車集團股份(00489)於1月11日被摩根大通減持1,568萬股，最新持股數目約1.62億股。



廣深鐵路股份(00525)於1月14日被貝萊德減持5,754萬股，最新持股數目約1.61億股。



中國鐵塔(00788)於1月16日被GIC Private Ltd減持8,882萬股，最新持股數目約27.79億股。



太平洋航運(02343)於1月15日被Aggregate of Standard Life Aberdeen plc affiliated investment management entities減持270萬股，最新持股數目約3.19億股。



中化化肥(00297)於1月15日被謝孝衍減持60萬股，最新持股數目401萬股。

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