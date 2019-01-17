美股今年看漲　全部都關特朗普事？

「股市升就因為特朗普，跌就賴鮑威爾」，正當市場揶揄美國總統特朗普在股市表現上輸打贏要之際，有分析卻大膽預言，今年美股會大漲30%，更與特朗普有「密切關係」。



LPL Financial資深市場策略分析師Ryan Detrick表示，美國政界的不確定性不大可能會動搖美國金融市場。實際上，歷史表明這種情況反而尤其利好股市。



●標指在中期選舉後低點反彈

2018年11月美國舉行中期選舉，雖然兩黨均難言取得全面勝利，惟Ryan Detrick指出，在每一任總統4年任期的第3年，股市通常會從中期選舉之後低點反彈。自1950年以來，每次的12個月升幅平均達32%。



●往績顯示政府停擺後股市例升

特朗普與民主黨就興建邊境墻的分歧導致的美國政府局部停擺已近一個月，但目前未見解決迹象。然而Detrick指出，政府停擺之後12個月內，股市通常也會上漲。



事實上，2013年10月政府停擺之後1年內，標指累升近9%。1996年1月份政府停擺長達21天之後的一年內，標指更大漲了21%。



對於市場憂慮政府停擺影響經濟，Detrick表示，有時信心略有下降，有時GDP增速略有下降，但是通常幾個季度之後，都會恢復過來。



●總統選舉年前的1月是看漲信號

歷史數據表明，總統選舉年前一年的1月通常是一個看漲信號。如果這一漲勢能夠持續的話，那麼那一年剩下的時間股市表現就會穩步向好。



截至美股周三(1月16日)收市，道指及標指分別年內分別升逾3%及4%。自1947年以來，總統選舉年前一年1月份標指平均漲幅為3.8%。

－－－－－－

《骰寶坊》誠邀各地【賭王】【賭后】挑戰神人境界，每日更有百萬籌碼等你領取！立即免費下載，體驗《骰寶坊》最真實、刺激的多人在線骰寶遊戲！

遊戲下載：

https://goo.gl/i2t1yj



想睇更多一、二手樓精彩故事，即click以下連結：

新盤置啱睇

http://money18.on.cc/newflat/



二手置啱Feel

http://money18.on.cc/usedflat/