法國政府要求雷諾解除高恩職務

外國媒體報道，法國經濟和財政部部長勒邁爾公開表示，要求雷諾解除董事長兼首席執行官高恩(Carlos Ghosn)職務。



高恩為雷諾-日產-三菱聯盟前董事長，但涉嫌挪用公款及漏報收入，去年11月在日本被捕。雖然他已被解除於日產及三菱的職務，但目前仍保留於雷諾的職務。



勒邁爾稱：「已明確要求雷諾在幾天內召開董事會，我一直強調，當高恩長期影響公司業務的時候，就必須確立新的體制。現在就到了這樣的時刻」。至於高恩是否將被解除CEO職務，勒邁爾回答稱，「當然會」。



報道又稱，預計雷諾最早將在1月20日召開董事會，公布新安排。



勒邁爾此前一直主張「無罪推定原則」，表示「法國政府不解除高恩職務是因為未掌握高恩違規的證據」，至今想法明顯有變。



東京地方法院1月15日駁回了對高恩的保釋申請，將可能作長期拘留。

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