大新銀行推即時審批遙距開戶服務

遙距開立銀行戶口成新趨勢，大新銀行(02356)周四宣布推手機遙距開戶服務，過程僅花10分鐘且可即時獲審批，為全港第3間提供相關服務的銀行，惟暫時只限特選客戶使用，料最快於今年首季全面開放予公眾。



該行銀行產品部總經理及主管鄧子健指，目前只邀請特選客戶，試用遙距開戶服務，並會為成功開戶客戶，提供4厘3個月期港元定存優惠，存款上限10萬元。



事實上，中信銀行(國際)及渣打銀行(香港)早於去年，已先行推全天侯24小時遙距開戶，惟完成申請程序後，仍需待一至兩天審核期才可使用戶口。



鄧子健指出，大新所推的相關服務可省去審核期，市民申請戶口時已有後台員工，即時完成「認識你的客戶(KYC)」認證程序，故可「即批即用」，但申請時間只限早上9時至晚上9時。



大新同時亦積極搶攻手機支付市場，該行高級執行董事兼零售銀行處主管王美珍表示，今年內除了加強商戶流動支付POS收款機外，更擬年內推商戶手機程式，將商戶的手機變成收款機，支援信用卡感應電子(contactless payment)及二維碼(QR Code)支付，為商戶節省成本。

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