【細價股災】佳源：未悉股價波動原因

佳源國際(02768)發公告指，注意到今天(1月17日)公司股份交易價格及成交量出現變動。董事會注意到若干財經媒體的報導，指投資市場可能關注，有可能出現未能償還票據的違約事件。



該公司指，董事會已於今日下午4時30分透過電話會議方式召開會議，除顧雲昌外，所有董事(分別為沈天晴、黃福清、卓曉楠、王建鋒、戴國良及張惠彬)已出席電話會議。



董事會表示，公司已於票據到期時妥為支付所有未付的本金及利息，集團業務營運及財務狀況一切如常，並未獲悉任何事宜可能對集團的業務、財務狀況、經營業績及前景構成不利影響。董事會並沒有知悉導致該等價格及成交量變動的任何具體原因，亦無任何須予披露之內幕消息。



據該公司於2018年4月26日的公告，內容有關於2019年1月17日到期的3.5億美元8.125%優先有抵押票據(05088)。



佳源國際疑遭洗倉，今日股價收市大跌80.6%，報2.52元，創52周低位。

－－－－－－

《骰寶坊》誠邀各地【賭王】【賭后】挑戰神人境界，每日更有百萬籌碼等你領取！立即免費下載，體驗《骰寶坊》最真實、刺激的多人在線骰寶遊戲！

遊戲下載：

https://goo.gl/i2t1yj



東網Money18「貼市貼士」功能，助你掌握投資先機

http://bit.ly/2sLtGDm