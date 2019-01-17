新盤UPDATES：凱滙第2期加價　逸瓏灣8超購

新盤認購反應保持理想，周末兩天發售的單位陸續截票，並於明日(1月18日)進行抽籤，周六(19日)正式發售。



●馬頭角Downtown 38今晚截票

新地代理副總經理唐錦江稱，新鴻基地產(00016)旗下馬頭角Downtown 38，截至周三(16日)晚上累收逾1,800票，並於周四(17日)晚上截止接受登記。入票者中六成有意認購一房戶、四成認講兩房戶；六成來自九龍區，將視乎周六銷售反應決定加推安排。



●逸瓏灣8暫錄逾200票 超購約1倍

信和置業(00083)營業部聯席董事田兆源表示，旗下大埔逸瓏灣8暫已錄得逾200票，超額認購約1倍，最快日內落實加推安排及下周末前開售。



他透露，今日(17日)新開放的三房示範單位，實用面積779方呎，屬則王大戶，只有60伙供應，面積介乎773至795方呎，由於已錄不少查詢及認購，加推時有機會增加同類單位供應。



●【多圖】逸瓏灣8三房示範戶曝光

信和置業旗下大埔白石角逸瓏灣8，安排傳媒參觀全新示範單位，參照第3A座8樓A室搭建，實用面積779方呎，間隔三房一套連工作間。



●薈蕎累沽305伙 尚餘31個特色戶待售

宏安地產(01243)物業發展部總經理程德韻表示，今日開放的兩個薈蕎特色單位，將於下周末安排代理及客戶預約參觀。項目已售出305伙，套近21億港元，尚餘31個特色單位售，包括23伙連花園、以及8個頂層連天台單位，將以招標形式推出，參考沙田九肚麗坪路新盤價格，該區呎價約2萬至3萬元水平。



該公司行政總裁黃耀雄續稱，旗下油塘四山街曦臺提供326個單位，不設開放式及一房，主打兩房及三房戶，示範單位及樓書已準備至尾聲，等待政府批出銷售文件，期望可在3月籌備推出。



●The Carmel售出9幢洋房

新盤連環開售反應理想。永泰地產(00369)旗下屯門The Carmel，首度招標出售的花園洋房今日截標，即日售出9幢洋房，涉及金額逾1.9億港元。



永泰地產發展執行董事兼銷售及市務總監鍾志霖表示，售出洋房的實用面積由1,082至1,754方呎，成交金額由1,731.2萬至3,017.1萬元，實用呎價由16,000至17,279元。



●【多圖】NAPA三層高洋房示範單位 300萬豪裝

會德豐地產旗下的屯門NAPA今日開放B5號三層高洋房示範單位予傳媒參觀。該洋房實用面積2,494方呎，設有四間套房，另設699方呎花園及339方呎天台，以及210方呎平台，內置專屬樓梯直達停車場。洋房裝修費用約300萬元。



至於今年推盤步伐，該集團市務助理總經理陳惠慈表示，將軍澳日出康城第7期的首期預計將於首季或上半年推出，提供616伙。而觀塘茜發道項目及山頂道77至79號豪宅，亦將於年內推出。



●凱滙第二期部分單位加價1至5%

據一手銷售資訊網資料，信和置業旗下觀塘凱滙第2期修改價單，其中約20伙加價近1至5%，部分為交易未有進展單位，包括5座35樓F室，價單售價由1,472.9萬上調至1,546.5萬元，加幅約5%，最新價單呎價25,478元，該單位原於去年12月23日以1,170.95萬元沽出。



●天鑄連沽4伙 最高售價近5000萬

據一手銷售資訊網資料，新鴻基地產旗下何文田天鑄以招標形式連沽4伙，成交價介乎2,596.8萬至4,927.12萬元，售價最高為8座9樓D室，實用面積1,576方呎，呎價31,263元。

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