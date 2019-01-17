新「世界工廠」？傳三星首款5G手機將在越南量產

三星電子在美國2019消費電子展(CES)上公布5G手機及摺疊屏手機的消息。韓國傳媒報道，三星設在越南的工廠，已經準備好量產搭載5G通信晶片的新一代5G手機。



報道指，該款5G手機暫被命名為Galaxy S10X，並且將由越南首都河內北部，位於北寧及太原地區的兩個工廠生產，料年產量可達1.5億部。三星亦計劃陸續出口5G手機至美國等各個地區。



另外，消息又指，三星的可折疊屏手機首批產量將為100萬部，由韓國國內的龜尾工廠生產。市傳三星之所以選擇在韓國生產首批可折疊屏手機，主要是由於擔心技術泄露。分析指出，三星或打算先觀察市場反應，然後再決定是否進行大批量生產。

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