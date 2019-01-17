Snapchat母企面臨集體訴訟　涉IPO時隱瞞

「閱後即焚」社交軟件Snapchat母企Snap禍不單行，外國媒體報道，公司將面臨集體訴訟，遭控誤導投資者，涉嫌隱瞞Snapchat的每日活躍用戶(Daily Active Users，DAU)。



Snap在2017年IPO，以每股17美元的價格出售2億股，並在上市第2天達到27.09美元的最高價，但隨後股價逐級向下，在去年底創每股4.99美元新低。



報道指出，根據投訴內容，Snap涉隱瞞其每日活躍用戶數的真實狀況，在Snap首次公開募股前，Snap的管理層就已知道其主要競爭對手Facebook，已成功在Instagram模仿Snapchat最受歡迎的功能。



另外，投訴指在公司上市時，Instagram的DAU數已經超過了Snapchat，而DAU數則是Snap公司估值的基礎。



事實上，Snap近期人事變動頻繁，繼首席策略總監離任後，其前財務總監斯通(Tim Stone)亦周三宣布辭職，增加市場對Snap管理層動盪的憂慮。

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