挪威央行禁該國主權基金投資德永佳

外媒報道，挪威央行公布禁止旗下全球最大主權財富基金──挪威國家主權基金向三家公司進行投資，當中包括在港上市的德永佳集團(00321)。



該行的道德委員會批評，德永佳旗下成衣製作公司偉佳針織(Megawell Industrial)，其於越南廠房涉及岐視女性員工；禁止組織工會；員工亦面臨健康及安全風險。故央行認為該公司侵犯人權，禁止主權基金向其作出投資。



據挪威央行官網資料，截至2017年底止，其主權基金持有德永佳1.01%權益，總值約770萬美元。



另外兩家遭到投資禁令的企業為美國煤業公司Evergy；及澳洲的Washington H. Soul Pattinson。



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