樓價UPDATES：擎天半島呎租半年新高　第一城3房665萬沽

租客趕租樓過年，九龍站擎天半島三房戶，減租2,000元，以每月租金43,000元租出，實用呎租57元，創屋苑近半年新高。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。



港島區



●筲箕灣i·UniQ譽都錄本月首宗租務成交，單位為中層D室，實用面積約297方呎，一房間隔，獲租客17,000元承租，實用呎租約57.2元。



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九龍區



●九龍站擎天半島6座中層H室，實用面積752方呎，三房套房間隔，最初叫租45,000元，現以43,000元租出，實用呎租57元，創屋苑近半年新高。



●將軍澳居屋富康花園4座高層J室，實用面積484方呎，兩房大廳間隔，去年6月放盤，原開價550萬元，最終獲區外綠表買家購入，未補價第二市場售450萬元，累減100萬元或18.2%，實用呎價9,298元。



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新界區



●沙田第一城20座高層E室，實用面積451方呎，三房間隔，以655萬元沽出，實用呎價14,523元。



●沙田第一城37座中層B室兩房戶，實用面積284方呎，外望山景，原開價600萬元，放盤半個月，獲用家以480萬元承接，實用呎價16,901元。



●沙田全輝中心B座中層8室，兩房間隔，實用面積287方呎，以412萬元沽出，實用呎價14,355元。



●大圍公屋顯徑邨顯祐樓高層22室，實用面積443方呎，兩房一廳間隔，望山景，原開價360萬元，放盤2個月，獲上車客於未補價第二市場以300萬元購入，實用呎價6,772元。



●馬鞍山聽濤雅苑8座高層A室三房單位，實用面積660方呎，原開價870萬元，放盤長達1年，終以838萬元沽出，實用呎價12,697元。



●馬鞍山曉峰灣畔1座低層B室，實用面積653方呎，三房兩廳間隔，原開價780萬元，放盤兩星期，獲換樓客以770萬元承接，實用呎價11,792元。



●馬鞍山星漣海3A座低層D室，實用面積781方呎，三房連套房間隔，以25,000元租出，實用呎租32元，以2017年購入價計，租出單位可享約2.2厘租金回報。



●粉嶺中心H座中層8室，兩房間隔，以478萬元易手，實用面積366方呎計，實用呎價13,060元。



●元朗朗屏8號錄得首宗兩房單位成交，為2座高層H室，實用面積481方呎，叫價720萬元，議價後以690萬元成交，實用呎價14,345元，原業主持貨不足3年，需付10%額外印花稅，全數由新買家支付，故帳面賺64.9萬元，或升值10%。



●屯門時代廣場E座高層2室，實用面積325方呎，一房一廳設計，區內客以月租10,000元承租，實用呎租為30.8元，是次新租客一次過預繳一年租金。



●屯門居屋兆隆苑低層9室，三房兩廳設計，日前獲一名外區白居二客垂青，未補價第二市場以352萬元購入自用，實用面積566方呎計，折合呎價6,219元。



●屯門慧豐園4座低層D室，實用面積487方呎，兩房一廳間隔，由於新租客願意預繳一年租金承租，業主爽快減租500元，以月租11,500元即睇即租，實用呎租23.6元。

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