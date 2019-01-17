夜市UPDATES：美股跌幅大收窄　港夜期高水百點

美股低開逾百點後，跌勢逐步收窄。道指目前報24,180點，跌26點或0.11%；標指報2,617點，升1點；納指報7,043點，升9點。



美國政府部分關門進入第27天，繼創史上最長紀錄，市場正觀察銀行業財報會否被2018年底市場波動拖累。摩根士丹利季績不及預期，跌幅擴大至6%。



摩根大通升0.19%；美國銀行跌0.14%；高盛及花旗下跌約1%。銀行股股價走弱，但去年對美國銀行來說仍是標誌性的一年，華爾街五大投行在2018年創下了總計1,115億美元以上的史上最高淨利潤。



美股科技股早段下跌，Netflix搶先FAANG，將於收市後公布上季業績，目前股價跌0.75%。蘋果公司則跌0.72%。



港股期指夜市衝上日內高位後稍回，目前報26,864點，升95點，高水108點。



在脫歐協議草案被議會斷然否決24小時後，英國首相文翠珊避過落台危機；報道指她正尋求一份能在議會獲得通過的脫歐協議替代方案。



英鎊兌美元漲破1.29。歐股難扭頹勢，英股跌0.67%；德股得0.43%；法股跌0.65%。



【22:35】最新大行業績令人失望，美股開市早段回吐，道指跌118點，至24,088點；納指跌31點，至7,003點；標指跌9點，至2,606點。



摩根士丹利第四季純利按年翻超過一倍至15.3億美元，經調整後每股賺73美仙，惟遜市場預期的89美仙，期內債券交易收入大跌30%至5.64億美元，遠差過市場預期，股票交易業務表現亦較同業遜色。大摩股價早段挫4.23%至42.61美元。



外電報道，蘋果公司(Apple Inc.)行政總裁庫克本月較早前向員工表示，將減少部分部門的人手招聘，以應對iPhone銷售及上季收入遜預期。Apple股價早段跌0.55%至154.09美元。

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