財經評論：退休爭議如劫貧　振興經濟更實際

最近政府收緊長者綜援門檻引發激烈爭議，其實政府並不缺錢，與其繼續做守財奴，以長者福利開刀省錢，無異於劫貧，倒不如認真檢討如何善用財政資源，做好教育，振興傳統產業及加快創新發展，為經濟創造新價值，豈不更加實際！



去年第3季，香港的本地生產總值(GDP)增長放緩至2.9%。隨着第4季內地經濟增長急劇放緩，今年下行壓力仍大，香港經濟增長亦會受壓。此時政府大條道理要慳錢，提出將長者綜援的門檻由60歲上調至65歲，而屬學者出身的高官更涼薄地指出，長者定義遲早都要改，又指當大家都120歲，60歲的人就剛好中年云云。



老實講，有頭髮無人想做瘌痢！政府要收緊長者綜援門檻，能省到多少錢，可以有多少作為？政府手持逾萬億元財政儲備，坐擁金山銀山，卻只管做守財奴，坐困愁城。香港經濟美其名仍每年有溫和增長，可實際上房屋及醫療資源緊張問題愈趨嚴重，教育政策守舊，年輕人缺乏發展出路和歸屬感，種種社會問題千頭萬緒。



歸根究柢，政府對產業結構單調的問題長期置若罔聞，令核心產業發展停滯不前，外來競爭日趨激烈。不炒樓、不炒股，香港人靠打工注定一世無發達，貧富懸殊差距擴大。政府沒有認真檢討經濟政策缺失，卻拿長者福利來開刀，顯然是不道德，亦無濟於事。



針對人口老化，要應對勞動人口萎縮的問題，政府可鼓勵延遲退休、吸引家庭主婦投身職場、助青年就業、鼓勵生育以及引入外地人才等多方面解決問題。延遲退休只是其中一個方法，且必須要有配套措施。假如政府部門都不主動增聘長者工作，如何要求私營企業響應？如更多長者就業，在新職位沒有增加之下，又會否變相與年輕人爭飯碗？煞有介事的改變長者福利政策，是好做唔做！



事實上，如今經濟增速放慢是全球主要經濟體都要面對的難題，而扭轉這個困局的關鍵，除了革新傳統產業之外，更重要的是在創新科技的研發和應用上爭一日之長短，故中美貿易戰也是一場科技戰、5G戰，其目的是要在新經濟增長點上奪取最大優勢。



所謂「逆水行舟，不進則退」，香港經濟既不力於革新傳統產業發展，在創新產業更是落後於對手，匯聚不了人才技術，自然難成大器，只管大鑼大鼓去做明日大白象。長此下去，香港經濟前景何在？

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