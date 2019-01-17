環球樓市：英國住宅平均價255萬

英國經濟穩健，是不少港人投資物業的熱門國家。據英國最新的樓價統計，該國20大城市平均樓價為25.36萬英鎊(約255萬港元)，按年升2.6%。愛丁堡及曼徹斯特均錄6.6%的升幅，而後者按年升幅更勝2017年同期。



英國房地產公司Hometrack數據顯示，截至去年11月份，愛丁堡平均樓價23.92萬英鎊(約241萬港元)；曼徹斯特樓價16.89萬英鎊(約170萬港元)，雙雙為全英升幅最高的城市。至於升幅緊隨其後的伯明翰，按年漲6.3%，平均價16.37萬英鎊(約165萬港元)。



值得一提的是，還有4個城市錄逾5%升幅，包括諾丁漢、利物浦、萊斯特市及加的夫。

南英格蘭包括布里斯托爾、樸茨茅斯及伯恩茅斯等樓價按升幅介乎2.3至3%，至於倫敦平均樓價為48.19萬英鎊(約485萬港元)，續為全英最貴城市，其中核心地區樓價高昂，升值潛力高，但報告預期今年全年微跌2%。



加息放緩及市場的不明朗因素，將會影響置業成本。現時，南英格蘭樓價仍屬吸引價，但過去5年樓價升幅已超越租金回報增長。



報告指出，加息對樓市影響輕微，反而脫歐是最大的不確定因素，並會持續影響今年英國的房地產市場。



1年前報告預測，英國2018年樓價將升5%，截至11月則增長3.3%，預測尚算準確。至於今年整體樓價料升2%，並預計部分樓價較為低水的城市如利物浦及格拉斯哥全年有望上升5%。

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