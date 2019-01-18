古勝：炒汽車股且戰且走

古勝在東方產經「MARKET INSIGHT」專欄中表示，外圍消息漸漸回復平淡，美股就繼續升，港股周四早段都有跟，惟午後開始走樣，恒指最終跌146點報26,755點，國指跌43點報10,512點，主板成交974億元。經過周二大升，到周三拉牛上樹式向上後，終於都要回一回氣。



雖然阿爺近期又降準又逆回購放水，對市場起一定支持作用，但港股即市走勢仲係好飄吓，兩萬七點關口阻力未必短期內突破到。



睇番近期市況，其實冇乜特別，來來去去都係靠隻騰訊(00700)帶動。集團旗下新手遊《權力的遊戲：凜冬將至》周四開啟首測，股價一度漲2.1%，見338元的逾四個月高位，惟升幅隨住大市下跌而逐步收窄，收報331.2元，僅升0.06%。



騰訊股價由年頭近300元邊起步，升到周四最高位計，累升12%，除非外圍未來有大利好消息，否則短線再上空間應該有限。近期另一焦點新經濟股小米集團(01810)，周四反彈曾逼近10元關後被打回頭，收報9.74元，升0.4%。



板塊方面，早前受醫藥行業「帶量採購」政策影響，被質低的醫藥股繼續反彈，中國生物製藥(01177)及石藥集團(01093)分別逆市升2.9%及0.4%。不過，降藥價始終利淡企業的盈利，策略上只建議低吸，高追值博率仲係一般。



至於同樣身受內傷的汽車股，有部分開始回揚，因有大行出報告唱好行業前景。瑞信預期今年第1季將有利好行業政策出台，除了上調吉利汽車(00175)投資評級外，同時亦看好長城汽車(02333)、比亞迪(01211)及廣汽集團(02238)等。



事實上，汽車股係貿易戰主戰場之一，未來能唔能夠反彈，真係好睇談判發展及國策會唔會全力支持，所以今轉短炒一輪之後仲有冇戲唱又係一個疑問，所以仲想博汽車股的股民，用且戰且走打法最穩陣。



相對地，古勝早前提過值得翻兜的中資航空股，表現相對穩定，三大中資航空股周四均逆市靠穩。講到尾，預期人民幣貶值速度減慢對行業刺激並非短暫，加上油價又睇唔到大升誘因，故增強資金押注中資航空股的信心。



策略上，既然短期大市飄到頭都暈，權重股又累升唔少，睇格局都係要等爆邊先至追最穩陣。短炒資金冇乜好選擇下，再順勢炒轉航空股的機會唔細，值得多加關注。



周四多隻二、三線股午後暴跌，其中內房股佳源國際(02768)股價一度瀉89%，收市報2.52元，成交金額達11億元。喺火燒連環船效應下，再有陽光100中國(02608)、弘達金融控股(01822)及仁天科技控股(00885)都齊齊大冧，三股股價最終分別大插六至七成。



姑勿論上述個股暴跌主因為何，但人踩人下沽壓自然增加，何況現時身處熊市，試問仲邊有勇士會咁勇衝入去接貨？且有一點要注意，就係在中美貿易戰打擊下，內地經濟衰到乜嘢程度，隨時唔係想像中咁簡單！上市公司出事恐怕陸續有來，故此在下忠告看官，二三線股短期都係咪手多多！

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