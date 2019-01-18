黃國英：亂搬龍門係投機大忌

豐盛金融資產管理董事黃國英在東方產經「對沖國度」專欄表示，期指一路拉牛上樹，暫時短線還是一浪高於一浪，不過反反覆覆之間，感覺上卻像27,000點已經見了阻力。其實不應該跟車太貼，假如轉過頭期指又衝破27,000點的話，便又回復升勢，而現時和27,000點之間的距離，根本不夠1%。



由於衍生工具盛行的關係，絕大部分活躍於股市的散戶，就是這樣日日被1%左右的波幅牽動情緒。上得擂台就要捱得打，不斷斬完再博過。有來有往雖然不易贏大錢，至少會增進經驗，技術成熟要有小成亦未必太難。



大忌是搬龍門，不斷將投降位移動，結果只會贏粒糖輸間廠。短炒從來不是問題，個人認為甚至是投資者應該必經的木人巷，可是一旦怕痛，不想承認個別戰役的成敗，就只會斷送自己的前途，落得蹉跎歲月的結果，這一點絕對要小心。



投機一定是難，否則全民皆炒無人老老實實返工。相對上，比較容易的方法依然是持有優質資產等公司成長。經過最近兩個幾月，美股最後一腳恐慌性拋售完畢，情緒應該已經平復，就算不是太牛，至少也不會太悲，市場會重視那些優質公司的價值，吼低位買，亦不會胡亂賤賣。



不妨參考相對表現，在一跌一彈之間，不同股票的走勢極之參差。那些率先復原，逼近高位的公司，便是淘汰賽中的生還者。就算不急於入市，也要製造一張清單，一旦又有宏觀事件觸發市場悲觀情緒，便可以有清晰目標，但估計屆時也不會特別便宜。



豐盛金融資產管理董事 黃國英(作者為註冊持牌人士)



(本欄每周逢一、三、五刊出)

─ ─ ─ ─ ─ ─

「東網Money18」全新功能「貼市貼士」，助你掌握投資先機

http://bit.ly/2sLtGDm



「互聯餘額」數據，助你掌握北水動向

http://money18.on.cc/connect/dqb.html

